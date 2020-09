FAKTA: Disse kommuner har flest smittede det seneste døgn

Odense og Københavns Kommune har registreret langt de fleste smittede med coronavirus det seneste døgn.

En række kommuner i Danmark har den seneste uge haft flere end 20 coronasmittede per 100.000 indbyggere.

Hidtil har det antal smittede markeret grænsen for, hvornår sundhedsmyndighederne retter skærpet fokus mod en kommune.

Her kan du få et overblik over, hvor mange smittede der er registreret det seneste døgn i de kommuner, hvor flest er testet positive de seneste dage.

Først står tallet for nye smittede torsdag - dernæst antal smittede per 100.000 de seneste syv dage:

* Københavns Kommune: 35 nye smittede (24 smittede per 100.000).

* Odense Kommune: 31 nye smittede (36,7 smittede per 100.000).

* Aarhus Kommune: 12 nye smittede (20,1 smittede per 100.000).

* Albertslund Kommune: 5 nye smittede (43,4 smittede per 100.000).

* Silkeborg Kommune: 4 nye smittede (20,2 smittede per 100.000).

* Frederiksberg Kommune: 4 nye smittede (15,4 smittede per 100.000).

* Rødovre Kommune: 3 nye smittede (29,6 smittede per 100.000).

* Lyngby-Taarbæk: 3 nye smittede (23,2 smittede per 100.000).

* Glostrup Kommune: 2 nye smittede (26 smittede per 100.000).

* Ikast-Brande Kommune: 2 nye smittede (24,2 smittede per 100.000).

* Gladsaxe Kommune: 2 nye smittede (21,7 smittede per 100.000).

* Hjørring Kommune: 2 nye smittede (20,2 smittede per 100.000)

* Nordfyn Kommune: 1 ny smittet (30,4 smittede per 100.000).

* Brøndby Kommune: 1 ny smittet (31,5 smittede per 100.000).

* Hvidovre Kommune: 1 ny smittet (22,5 smittede per 100.000).

* Odder Kommune: 1 ny smittet (21,9 smittede per 100.000).

* Kerteminde Kommune: 1 ny smittet (21 smittede per 100.000).

Kilder: Statens Serum Institut.

/ritzau/