FAKTA: Disse kommuner topper smitteliste

Stiger smittetrykket i en kommune til et bestemt niveau, skal dele af den lukkes ned. Læs mere her.

En kommune bliver lukket ned, hvis smittetrykket overskrider en grænse, som et politisk flertal i Folketinget har fastsat.

Grænsen går ved 250 smittede per 100.000 indbyggere om ugen, når der justeres for, hvor mange der bliver testet. Den ventes dog at blive forhøjet til 300 i næste uge.

Her er en oversigt over de ti kommuner, der har de højeste testkorrigerede incidenstal. Tallet i parentes viser incidenstallet dagen forinden:

* Vallensbæk: 223,7 (221,3).

* Frederiksberg: 202,4 (195,6).

* Solrød: 199,3 (199,1).

* Ishøj: 196,0 (190,6).

* Albertslund: 183,9 (181,2).

* København: 158,8 (161,2).

* Aalborg: 152,1 (147,0).

* Gentofte: 151,4 (141,3).

* Gribskov: 145,4 (141,4).

* Nordfyns: 141,3 (138,9).

Kilde: Statens Serum Institut.

/ritzau/