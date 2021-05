FAKTA: Disse kommuner topper smitteliste

Stiger smittetrykket i en kommune til et bestemt niveau, skal dele af den lukkes ned. Læs mere her.

En kommune bliver lukket ned, hvis smittetrykket overskrider en grænse, som et politisk flertal i Folketinget har fastsat.

Grænsen går ved 250 smittede per 100.000 indbyggere om ugen, når der justeres for, hvor mange der bliver testet. Den ventes dog inden længe at blive forhøjet til 300.

Her er en oversigt over de ti kommuner, der har de højeste testkorrigerede incidenstal. Tallet i parentes viser incidenstallet dagen forinden:

* Vallensbæk: 207,63 (223,68).

* Frederiksberg: 191,81 (202,41).

* Ishøj: 184,14 (195,99).

* Solrød: 179,33 (199,29).

* Albertslund: 165,74 (183,09).

* København: 158,62 (158,78).

* Aalborg: 152,08 (152,06).

* Gentofte: 144,73 (151,43).

* Nordfyns: 139,82 (141,30).

* Gribskov: 132,12 (145,39).

Kilde: Statens Serum Institut.

/ritzau/