FAKTA: Disse lande kan du stadig rejse til

Tunesien har i en periode været det eneste land uden for Europa, som Udenrigsministeriet ikke har frarådet rejser til.

Men det nordafrikanske land har mandag indført restriktioner, så det kun er tunesere eller personer med fast ophold i landet, som kan rejse ind, og derfor fraråder Udenrigsministeriet nu rejser dertil.

Læs her, hvilke lande i EU og Schengen som man ifølge de danske myndigheder stadig kan rejse til, hvis man udviser ekstra forsigtighed:

* Norge, Sverige, Tyskland, Polen, Italien, Slovakiet, Bulgarien, Grækenland, Cypern og San Marino.

* I den øvrige del af EU og Schengen frarådes alle unødvendige rejser.

Det skyldes enten høje smittetal - hvis der er over 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen - eller fordi landene har indført restriktioner for indrejse - for eksempel krav om karantæne.

* I hele resten af verden frarådes nu alle unødvendige rejser.

Kilde: Udenrigsministeriets Borgerservice.

/ritzau/