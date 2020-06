FAKTA: Disse lande kan man rejse til fra på lørdag

Fra den 27. juni bliver ikke-nødvendige rejser til langt de fleste EU-lande ikke længere frarådet.

I mere end tre måneder har Udenrigsministeriet frarådet rejser til det meste af Europa.

Men fra lørdag den 27. juni får langt de fleste lande en gul rejsevejledning. Det betyder, at ikke-nødvendige rejser ikke længere frarådes.

Vejledningerne bygger blandt andet på det kriterie, at et land ikke må have flere end 20 coronasmittede per 100.000 indbyggere.

Her er listen over de lande, hvor rejsevejledningen bliver ændret:

* Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Polen, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Schweiz.

* Nogle lande forbliver dog orange. Når et land er orange fraråder Udenrigsministeriet fortsat alle ikke-nødvendige rejser til landet.

Det gælder Irland, Malta, Portugal, Rumænien, Sverige (undtagen regionen Västerbotten) og Storbritannien.

Kilder: Udenrigsministeriet.

/ritzau/