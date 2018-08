FAKTA: Disse pakker kamillete tilbagekaldes

Dansk virksomhed kalder økologisk kamillete tilbage. Teen er solgt i dagligvarebutikker over hele landet.

Den danske virksomhed The Whole Company A/S tilbagekalder økologisk kamillete.

Det sker, efter man har konstateret et for højt indhold af stoffet pyrrolizidinalkaloider i produktet.

Stoffet kan give anledninger til leverskader samt være kræftfremkaldende, hvis man indtager for meget over en periode.

Derfor råder Fødevarestyrelsen forbrugerne til at kassere produktet eller levere det tilbage til butikken, hvor det er købt.

Her kan man se, hvilke varer, der har et forhøjet indhold af pyrrolizidinalkaloider:

Dansk økologisk kamillete

Nettoindhold: 20 breve

Bedst før datoer: 13/10/19, 30/10/19, 10/11/19, 24/11/19, 30/11/19, 08/01/20.

Lotnumre: 3017, 3117, 3417, 3517, 3717.

Stregkode: 5701182011284

Grøn Balance økologisk kamillete

Nettoindhold: 20 breve

Bedst før datoer: 25/10/19, 22/11/19, 24/11/19.

Lotnumre: 3017, 3117, 3417.

Stregkode: 5701410377021

Irmas økologisk kamillete

Nettoindhold: 20 breve

Bedst før datoer: 24/10/19, 30/10/19, 22/11/19, 28/11/19.

Lotnumre: 3017, 3117, 3417.

Stregkode: 5700384474064

Rema 1000 økologisk kamillete

Nettoindhold: 25 breve

Bedst før datoer: 17/10/19, 26/10/19, 15/11/19, 29/11/19, 05/12/19, 03/01/20.

Lotnumre: 3017, 3417, 3517, 3717.

Stregkode: 5705830003294

Kilder: Fødevarestyrelsen

/ritzau/