FAKTA: Disse partier forvalter magten i Grønland

Tre partier indgår i koalitionsregeringen i Grønland. Nu er der udskrevet valg.

De seneste år har Grønland været ledet af en koalitionsregering.

Nu har Siumut-lederen og landsstyreformanden, Kim Kielsen, udskrevet valg til april.

Læs her om partierne i det grønlandske landsting, Inatsisartut, som i alt har 31 pladser:

Regeringen:

I den nuværende koalitionsaftale er tre partier i regering:

* Siumut (Fremad): Partiet blev stiftet i 1977 og er ideologisk funderet i den socialdemokratiske tankegang. Partiet har siden Hjemmestyrets indførelse i 1979 og frem til 2009 haft landsstyreformandsposten og i 30 år domineret grønlandsk politik.

Aleqa Hammond var formand før Kim Kielsen. Partiet fik 11 mandater ved valget i 2014. Tre færre end ved valget i marts 2013.

* Inuit Ataqatigiit (Folkefællesskabet): Partiet er også kendt som IA og blev etableret som parti i 1978. Grundholdningen er socialistisk, og partiet udgør den yderste venstrefløj i grønlandsk politik.

Det arbejder for grønlændernes krav om anerkendelse som et selvstændigt folk med ret til eget land samt lige muligheder og vilkår for alle i det grønlandske samfund. Partiet fik 11 mandater ved seneste valg.

* Partii Naleraq (Pejlemærke): Stiftet i 2014 af den tidligere landsstyreformand Hans Enoksen, der forlod Siumut. Partiet arbejder for en liberalisering af fiskerierhvervet og ser sig selv som beskytter af landets fattigste borgere. Partiet fik tre mandater i landstinget ved seneste valg.

Andre partier:

* Kalaallit Nunaani Demokraatit (Demokraterne): Demokraterne er et socialliberalt parti, som blev stiftet i 2002. Partiet arbejder for en ansvarlig økonomisk politik. Partiet fik fire mandater ved seneste valg og fordoblede sit mandattal.

* Atassut (Samhørighed): Atassut er ikke lige nu repræsenteret i det grønlandske landsting. Partiet blev stiftet i 1978. I det første partiprogram hed det, at samhørigheden med Danmark "tjener den grønlandske befolkning bedst". Atassuts mål var at "modarbejde løsrivelse fra det danske rige".

Kilder: Ina.gl, naalakkersuisut.gl.

/ritzau/