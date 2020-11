FAKTA: Disse tiltag gælder i Holstebro og Ringkøbing-Skjern

Borgere i to kommuner opfordres til at omgå så få mennesker som muligt. Læs mere her.

Der er indført en række tiltag i Holstebro og Ringkøbing for at begrænse og inddæmme smitten med coronavirus, der stammer fra mink.

Det har regeringen besluttet mandag. Læs en oversigt over tiltagene her:

* Alle borgere i de to kommuner opfordres til at tage en coronatest.

* Borgere opfordres til at omgås færrest muligt personer.

* Borgere, der rejser ud af landet, opfordres til at tage en test, inden de tager afsted.

* Vandrende arbejdstagere opfordres til at tage en test, inden de rejser hjem på besøg i deres hjemland.

* Tiltagene gælder frem til 3. december.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet.

/ritzau/