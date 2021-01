FAKTA: Effekten på vacciner - sådan skal man forstå tallene

Medicinalselskaberne bag coronavacciner har dokumenteret en effekt for vaccinen. Læs hvordan her.

De forskellige coronavacciner bliver koblet sammen med, hvor høj en effekt de har.

Men hvad dækker det over, når Pfizer/BioNTech og Moderna siger, at deres vacciner har en effekt på henholdsvis 95 og 94,1 procent.**

Læs mere her:

* En vaccines effekt er den procentvise reduktion af sygdommen for en gruppe vaccinerede mennesker sammenlignet med en gruppe, der ikke er vaccineret.

* Vacciners effekt måles normalt i et studie, hvor man giver den ene halvdel af forsøgspersonerne vaccinen og den anden halvdel placebo.

* Effekten kan beregnes på mange måder - herunder hvor mange der får symptomer for coronavirus, hvor mange der bliver indlagt, eller hvorvidt forsøgspersonerne udviklede en høj andel af antistoffer.

* Metoden blev opfundet i 1915, hvor den britiske epidemolog og statistiker Major Greenwood og britiske statistiker George Udny Yule i forbindelse med kolera- og tyfusvacciner.

* Effekten for Pfizer/BioNTech og Modernas vacciner er beregnet ved at se på, hvor mange der får symptomer for coronavirus.

* Effekten indeholder altså ikke de eventuelle personer, der er blevet smittet, men ikke har haft symptomer og derfor ikke har opdaget det.

* Pfizer/BionTech har målt det fra syv dage efter andet stik, mens det for Moderna har været fra 14 dage.

* I Pfizer/BioNTechs afsluttende forsøg var der 170 personer, som blev syge med coronavirus blandt de omkring 35.000 forsøgspersoner.

162 var i gruppen, der havde fået placebo, mens der var 8 tilfælde blandt de vaccinerede. Vaccinens effekt kan derfor beregnes til 95 procent.

* Effekten er altså et resultat af et studie, hvor man har sammenlignet effekten på tværs af to grupper.

* Effekten kan ikke én til én overføres til, hvor effektiv vaccinen vil være, når man ruller den ud i befolkningen, men ifølge Lægemiddelstyrelsen vil vacciner med så høj en effekt beskytte langt de fleste.

Kilder: Lægemiddelstyrelsen, Pfizer, Moderna.

** Man kan ikke sammenligne effekten på tværs af forskellige studier. Vaccinerne er ikke testet på samme gruppe af mennesker.

/ritzau/