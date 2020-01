FAKTA: Eksempler på kørelærernes snyd

Politiet har i nogle kredse udfordringer med køreskoler, der snyder, når deres elever skal tage kørekort.

Politiet i og omkring landets største byer oplever alt for ofte, at der er visse køreskoler, der prøver at snyde, når deres elever skal igennem indholdet af den obligatoriske "lovpakke".

Nedenfor kan du læse et udpluk af de eksempler på snyderiet, som politiet er stødt på:

* En elev var under teoriprøven udstyret med en skjult øresnegl, så kørelæreren, der lyttede med, kunne give de rigtige svar.

* En elev blev bedt om at skrive under på, at hun havde gennemført tre køretimer i en uge, hvor hun var bortrejst til Dubai.

* En kørelærer havde en tidligere elev, som han betalte for at udgive sig for at være en anden og gå til teoriprøve for vedkommende.

* En elev, der havde dumpet teoriprøven fem gange med brug af tolk, tog i stedet prøven på dansk og fik kun én fejl. Da prøveafvikleren forsøgte at tale med eleven efterfølgende, viste det sig, at eleven ikke forstod dansk.

* En elev blev af sin kørelærer udstyret med solbriller under en køretime i dagtimerne. På den måde overstod eleven ifølge kørelæreren den obligatoriske mørkekørsel.

* En elev kørte under en køretime i dagtimerne i en p-kælder. På den måde overstod eleven ifølge kørelæreren den obligatoriske mørkekørsel.

* En kørelærer stemplede selv, at hans elever havde været på køreteknisk anlæg, selv om de ikke havde gennemført denne obligatoriske kørsel.

Kilder: Københavns Politi, Køreprøvesagkyndiges Landsforening.

/ritzau/