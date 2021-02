FAKTA: Eksperternes rækkefølge i genåbning

En langsom genåbning er på vej. Læs her regeringens eksperters vurdering af, hvad der skal åbne først.

Efter måneders nedlukning for at mindske smitten med covid-19 står en langsom genåbning for døren. Modsat sidste års genåbning har en ekspertgruppe denne gang præsenteret deres bud på den bedste rækkefølge.

Det gjorde Den Faglige Referencegruppe i januar. Og den plan vil blive grundstammen i den kommende genåbning.

Se deres rækkefølge og vurderinger her:

* Grundskole 0. – 4.-klasse: (Er åbnet fra 8. februar)

Virkning på smitteudbredelse: Lavest.

Virkning på samfundsøkonomi: Højest.

* Udvalgsvarebutikker:

Virkning på smitteudbredelse: Lavest/middel.

Virkning på samfundsøkonomi: Middel/højest.

* Grundskole 5. – 10.-klasse:

Virkning på smitteudbredelse: Lavest/middel.

Virkning på samfundsøkonomi: Lavest/middel.

* Videregående uddannelser:

Virkning på smitteudbredelse: Lavest/middel.

Virkning på samfundsøkonomi: Lavest/middel.

* Liberale erhverv med tæt kontakt:

Virkning på smitteudbredelse: Lavest/middel.

Virkning på samfundsøkonomi: Lavest.

* Kultur- og fritidsinstitutioner:

Virkning på smitteudbredelse: Lavest/middel.

Virkning på samfundsøkonomi: Lavest.

* Restauranter og caféer:

Virkning på smitteudbredelse: Middel.

Virkning på samfundsøkonomi: Middel.

* Indkøbscentre og storcentre:

Virkning på smitteudbredelse: Middel.

Virkning på samfundsøkonomi: Middel.

* Ungdoms- og voksenuddannelser:

Virkning på smitteudbredelse: Middel.

Virkning på samfundsøkonomi: Lavest/middel.

* Idræts- og foreningsaktiviteter:

Virkning på smitteudbredelse: Middel.

Virkning på samfundsøkonomi: Lavest.

* Arbejdspladser:

Virkning på smitteudbredelse: Middel.

Virkning på samfundsøkonomi: Lavest.

* Forsamlinger op til fem personer:

Virkning på smitteudbredelse: Højest.

Virkning på samfundsøkonomi: Lavest.

* Arrangementer i private hjem og sociale kontakter over fem personer:

Virkning på smitteudbredelse: Højest.

Virkning på samfundsøkonomi: Lavest.

* Barer og værtshuse:

Virkning på smitteudbredelse: Højest.

Virkning på samfundsøkonomi: Lavest.

Kilder: Sundhedsministeriet, Den Faglige Referencegruppe.

/ritzau/