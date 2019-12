FAKTA: Ekspertpanel skal sikre bedre støtte til voldtægtsofre

Ekspertpanelet foreslår blandt andet at styrke bistandsadvokatordningen, så voldtægtsofre får bedre hjælp.

Et ekspertpanel har det seneste år arbejdet på en række anbefalinger til, hvordan indsatsen mod voldtægt kan styrkes.

Det er blevet til fire anbefalinger, som bliver præsenteret fredag.

Ekspertpanelet blev nedsat af daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i 2018.

Det består blandt andet af Amnesty International, Dannerstiftelsen, Center for Seksuelle Overgreb (CSO) på Rigshospitalet og Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Læs om anbefalingerne her:

* Løft af bistandsadvokatordningen.

Panelet foreslår et gennemgribende løft af bistandsadvokatordningen. Formålet er, at personer, der har været udsat for voldtægt, i højere grad end i dag får hjælp fra en advokat før, under og efter en eventuel retssag.

I dag tildeles der først en bistandsadvokat, efter at offeret har anmeldt en voldtægt til politiet.

Bistandsadvokaterne skal også tilbydes uddannelse, så de bedre kan håndtere voldtægtssager.

* Bedre hensyntagen til voldtægtsofre blandt politi og anklagemyndigheden.

Generelt skal politi og anklagemyndigheden klædes bedre på til, hvordan de skal behandle voldtægtsofre. Der skal i højere grad tages hensyn til, at ofrene har været udsat for en traumatisk oplevelse.

Panelet foreslår i den forbindelse, at Justitsministeriet indhenter erfaringer fra andre lande, som har en mere traumefokuseret tilgang til voldtægtssager.

* Samtykke på skoleskemaet.

Står det til ekspertpanelet skal undervisningsmaterialet til seksualundervisningen i skolerne opdateres. Begreber som "samtykke" og "frivillighed" skal indgå som en aktiv del af undervisningen.

Det skal lære børn og unge at læse hinandens signaler og sikre, at sex altid sker frivilligt.

* Informationskampagne om sprogbrug.

Forud for den forventede vedtagelse af en samtykkelov i begyndelsen af det nye år skal der iværksættes en informationskampagne om sprogbrug, samtykke og frivillighed.

Kilder: Justitsministeriet.

/ritzau/