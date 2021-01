FAKTA: En typisk minkavler får udbetalt over 11 millioner

En gennemsnitlig minkavler har en del gæld, og meget af erstatningen vil således gå til indfrielse af gæld.

Den samlede aftale for kompensation til det danske minkerhverv kan løbe op i 19 milliarder, viser aftalen mellem regeringen og Venstre, De Radikale, SF og Liberal Alliance.

Men hver minkavlers erstatning skal udregnes individuelt, og minkavlerne kan således få forskellige erstatninger.

Erhvervsministeriet har dog udregnet, hvad den gennemsnitlige minkavler står til at få.

Her følger fakta for den gennemsnitlige minkavler:

* Der tages udgangspunkt i en minkavler med cirka 2670 avlsdyr på sin minkfarm.

* Avleren leverer skind af gennemsnitlig kvalitet.

* Skindprisen vil således for dyr slået ned i 2020 ligge mellem 160 og 250 kroner per skind. I beregningen for tabt fremtidig indtjening vil skindprisen ligge på 333 kroner.

* Avleren har gennemsnitlige produktionsomkostninger og avlerens kapitalapparat (stalde, bure, maskineri, red.) vurderes at have en restlevetid på 15 år.

Her følger fakta over den gennemsnitlige minkavlers kompensation:

* Avleren står til en erstatning for aflivede dyr på 2,7-4,1 millioner kroner.

* Avleren står til en erstatning for tabt fremtidig indtjening på 7,6 millioner kroner.

* Avleren står til en erstatning for restværdien af eksempelvis bure, stalde og maskineri på 1,3 millioner kroner.

* I alt kan erstatningen for den gennemsnitlige minkavler derfor ende på mellem 11,6-13,0 millioner kroner.

* En gennemsnitlig minkavler har en gæld på 8,7 millioner kroner.

* En væsentlig del af erstatningen vil således skulle gå til at indfri gæld.

Minkavlere med højere omkostninger og "en mindre effektiv drift" vil få udbetalt mindre, mens minkavlere med højere skindkvalitet får udbetalt mere.

Kilder: Finansministeriet og Erhvervsministeriet.

/ritzau/