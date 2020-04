FAKTA: Enhedslisten vil forhøje dagpenge og oprette statsfond

Enhedslisten lægger op til investeringer for 147 milliarder kroner i oplæg til økonomisk kriseplan.

Enhedslisten præsenterer fredag et udspil til en økonomisk kriseplan som følge af situationen med coronavirus.

Partiet vil have regeringen til at indkalde til forhandlinger inden sommerferien.

Udspillet indeholder investeringer for 147 milliarder kroner, heraf er nogle af tiltagene allerede planlagte projekter, som partiet vil fremrykke for at få gang i økonomien.

Her er nogle af de tiltag, som Enhedslisten ønsker at foretage:

* Der skal laves grønne investeringer for 55 milliarder kroner. Investeringerne skal gå til for eksempel elektrificering af tog, energirenoveringer og havvindmølleparker.

Det skal ske for at kunne leve op til Danmarks målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030 i forhold til niveauet i 1990.

* Seks milliarder kroner mere skal afsættes om året til velfærd, således at udviklingen følger med de demografiske træk.

Der skal ansættes flere sygeplejersker, pædagoger og social- og sundhedshjælpere og -assistenter.

* Dagpengeydelsen skal hæves i foreløbig tre måneder, men med mulighed for forlængelse. Man skal kunne modtage op til 90 procent af sin tidligere indtægt, dog højst 25.000 kroner.

Fattigdomsydelserne, for eksempel integrationsydelse og kontanthjælp, skal suspenderes i et år. Det samme skal 225-timers reglen.

* Der skal oprettes en statslig fond på 60 milliarder kroner til at sikre kritisk infrastruktur som vaccineproduktion.

Fonden skal også bruges til at låne penge til virksomheder, som til gengæld skal betale tilbage med aktier.

Kilde: Enhedslisten

/ritzau/