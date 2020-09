FAKTA: Enhedslisten vil indføre nedsat tid før pension

Regeringens udspil om ret til tidlig pension er ikke nok, mener EL. Partiet foreslår en ret til nedsat tid.

Enhedslisten foreslår en ret til at gå på nedsat tid efter lang tid på arbejdsmarkedet. Det kan være nøglen til at indgå en aftale om regeringens udspil til tidlig pension for Arne, mener Enhedslisten.

Enhedslisten foreslår:

* Som supplement til regeringens forslag indføres en ordning, der forbedrer mulighederne for at gå på nedsat tid. Det gælder for dem, der samlet har været 35 år på arbejdsmarkedet, når man fylder 61 år.

* Der gives supplerende dagpenge i op til 17 timer per uge svarende til nedgangen i timetallet. Der betales pension af de supplerende dagpenge svarende til arbejdsmarkedspensionerne.

* Arbejdsmarkedsancienniteten omfatter de samme kriterier, som ligger i regeringens udspil til tidlig pension.

* Opgørelsestidspunktet er, når personen fylder 61 år, og retten træder i kraft med det samme.

* Enhedslisten har tidligere lavet et skøn over udgifterne ved et lignende forslag. Det vurderes umiddelbart at koste omtrent 1,6 milliarder kroner årligt, men beregningen er dog usikker.

* Enhedslisten har spurgt regeringen om et aktuelt bud på omkostningerne ved modellen. Partiet ønsker, at regeringen i den forbindelse tager højde for, at flere vil kunne blive længere på arbejdsmarkedet, hvis de går på nedsat tid.

* Enhedslisten har i forhandlingerne foreslået, at der findes yderligere finansiering ved at fremrykke og øge regeringens forslag til finansiering af deres forslag. Det vil blandt andet betyde, at kapitalindkomst skal beskattes hårdere.

Kilder: Enhedslisten

/ritzau/