FAKTA: Erhvervsskolerne uddanner håndværkere

Flere unge skal søge ind på erhvervsuddannelserne, mener regeringen. Der er 107 uddannelser at vælge imellem.

Regeringen vil med et udspil, som kommer til efteråret, styrke indsatsen for at få flere unge til at søge ind på erhvervsuddannelserne.

Læs mere om erhvervsuddannelserne her:

* Erhvervsuddannelserne (EUD) uddanner unge til faglærte job inden for industri, håndværk, landbrug og handel.

* Uddannelserne er delt op i en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske del foregår på en skole, mens den praktiske foregår på et praktiksted.

* Der er 107 uddannelser at vælge imellem.

* Det kræver et gennemsnit på 02 i skriftlig dansk, mundtlig dansk og skriftlig matematik fra folkeskolen for at blive optaget på uddannelsen.

* EUX kombinerer erhvervsuddannelsen med gymnasiale fag, og EUV-uddannelsen er målrettet personer, der er fyldt 25 år. Her er der mulighed for at gennemføre uddannelsen på kortere tid.

* Det var tilbage i februar 2014, at et bredt flertal i Folketinget indgik den erhvervsuddannelsesreform, der har som mål, at 25 procent af en ungdomsårgang skal have en erhvervsuddannelse som førsteprioritet i 2020.

* Trods flere indsatser har det dog vist sig at være vanskeligt at rykke afgørende ved søgningen.

* I 2013 lød tallet på 18,8 procent, og i 2017 hed det 18,5 procent. I år var der dog en pæn fremgang på 0,9 procentpoint til 19,4 procent.

Kilde: Undervisningsministeriet.

/ritzau/