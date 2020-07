FAKTA: Eskimo kan betyde sneskomager og kødspiser

Ordet "eskimo" kan betyde "sneskomagere", "de, der taler et fremmed lands sprog" og "spisere af råt kød".

Nationalmuseet i København vil i næste uge begynde arbejdet med at droppe ordet "eskimo" i sin arktiske udstilling "Eskimoer og Grønland".

Det skyldes, at ordet af mange opfattes som nedsættende, fortæller museumsdirektør Martin Appelt til Kristeligt Dagblad.

Bliv klogere på ordet her:

* Eskimo betegner ifølge Den Danske Ordbog personer, "der tilhører et af de oprindelige asiatiske folk, der bebor de arktiske egne i Grønland".

Her anføres det dog, at ordet kan virke stødende, og at "inuit" foretrækkes af folkeslaget, der også er i det nordlige Canada, Alaska og dele af Sibirien.

* Det grønlandske ord inuit er flertalsformen af inuk, som betyder menneske.

* Ordet eskimo kommer af det franske esquimaux og ordet ayashkimew, som stammer fra det ældre nordamerikanske indianersprog cree.

* Det kan forstås i betydningen "sneskomagere", "de, der taler et fremmed lands sprog" og "spisere af råt kød".

* Betegnelsen eskimoer var almindeligt anvendt fra midten af 1800-tallet.

Kilder: Den Danske Ordbog, lex.dk.

