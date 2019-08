FAKTA: EU-krav øremærker to måneders barsel til faderen

EU-direktiv skal modarbejde ulighed mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet.

Ifølge ligestillingsminister Mogens Jensen (S) vil regeringen alligevel ikke søge dispensation fra det EU-direktiv, der øremærker to måneders barsel specifikt til fædrene.

Læs mere om direktivet og de nuværende regler her:

* Den centrale del af direktivet er, at forældre i EU skal have ret til fire måneders betalt barselsorlov, hvoraf to af månederne skal være øremærket faderen.

* Hvis faderen ikke kan eller vil tage de to måneder, kan de ikke overtages af moren.

* Som det er i dag, har danske forældre tilsammen ret til 52 ugers orlov med barselspenge, når de får barn.

* Kvinder har ret til fire ugers orlov før fødslen efterfulgt af 14 ugers barselsorlov.

* Mænd har ret til to ugers fædreorlov, der skal holdes inden for de første 14 uger efter fødslen.

* Efter de første 14 uger har begge forældre ret til at holde tilsammen op til 32 ugers orlov. Forældrene bestemmer selv, hvor mange uger henholdsvis faderen og moren tager i den periode. Det kan de ikke længere selv bestemme, når EU-direktivet er trådt i kraft.

* Målet med direktivet er at sikre en balance mellem arbejdsliv og privatliv for EU-borgere og at modarbejde ulighed mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet.

* Der sigtes mod, at reglerne træder i kraft i EU-landene inden for tre år.

Kilder: EU-Kommissionen, EU-Parlamentet, Ritzau.

/ritzau/