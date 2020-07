FAKTA: EU-liste skal danne model for danske rejsevejledninger

Danske rejsevejledninger til lande uden for Europa vil læne sig op ad en række kriterier udarbejdet af EU.

Det danske udenrigsministerium indfører fra torsdag den 2. juli en ny model for rejsevejledninger for lande uden for EU, Schengen-området og Storbritannien.

Modellen vil blandt andet basere sig på EU's liste over lande, der lever op til en række fastsatte Covid-19-kriterier for indrejse til EU.

Præcis hvordan den nye model vil påvirke de danske rejsevejledninger, vil blive offentliggjort torsdag.

Her kan du få et overblik over EU's kriterier:

* For at et land kommer på listen, skal landet ligge tæt på eller under EU-gennemsnittet per 15. juni 2020 for nye Covid-19-tilfælde i de sidste 14 dage.

* Det betyder i øjeblikket højst cirka 16 nye smittede per 100.000 indbyggere over 14 dage.

* Desuden skal udbredelsen af virus i tredjelandet være stabil eller på vej ned.

* Et andet kriterium handler om, hvor meget der testes i landet, og hvor pålidelige data er.

* Da EU fremlagde modellen tirsdag, levede følgende lande op til kriterierne: Algeriet, Australien, Canada, Georgien, Japan, Montenegro, Marokko, New Zealand, Rwanda, Serbien, Sydkorea, Thailand, Tunesien og Uruguay.

* EU’s landeliste offentliggøres hver 14. dag.

* Det er værd at bide mærke i, at EU's liste bruges til regler for indrejse fra tredjeland til EU. Men i Danmark vil listen blive brugt til at fastsætte regler for udrejse fra Danmark til tredjeland.

* Udover EU's kriterier vil de danske rejsevejledninger blive udformet ud fra kriteriet om, at der ikke er betydelige indrejserestriktioner eller karantænekrav for turister i de pågældende lande.

Kilder: Udenrigsministeriet.

/ritzau/