FAKTA: EU's regler på migrationsområdet er omdiskuterede

Støjberg og hendes østrigske kollega ønsker et "fremtidssikret asylsystem". EU's asylregler er til diskussion.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vil sammen med sin østrigske pendant, Herbert Kickl, have et "fremtidssikret asylsystem".

Visionen går blandt andet ud på at bremse flygtningestrømmen til Europa og at sende afviste asylansøgere til udrejsecentre uden for EU.

EU's regler på området har været stor genstand for diskussion, siden migrationskrisen indtraf i 2015.

Her er de nuværende regler og diskussioner på området:

* Kernen i det nuværende asylsystem, den såkaldte Dublin-forordning, er, at en asylansøgning skal behandles i første ankomstland.

* Forordningen indeholder imidlertid flere underkriterier, der styrer, hvilket medlemsland der er ansvarligt for behandlingen af asylansøgningen.

* Idéen bag er at undgå misbrug af asylsystemet, og at asylansøgere bliver sendt fra land til land.

* Systemet brød sammen på toppen af migrationskrisen i 2015 og 2016. Og der er uenighed om, hvordan det fremtidige system skal se ud.

* EU-lande, hvor mange migranter strømmer til, vil have, at de bliver omfordelt, så byrden bliver delt ud. En række østeuropæiske EU-lande afviser dog at tage imod omfordelte flygtninge.

* EU-Kommissionen foreslår, at EU's asylagentur bliver styrket. Derudover skal EU's grænser beskyttes bedre mod ulovlige migranter.

* Et udspil, der går på, at der skal være "udskibningsplatforme" i lande uden for EU, hvor migranter reddet på havet kan bringes hen, er også på bordet.

Kilder: nyidanmark.dk, EU-Kommissionen, Ritzau.

