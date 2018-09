FAKTA: Få overblikket over Grønlands syv partier

Partii Naleraq har trukket sig fra regeringen i Grønland. Partier må finde nyt flertal eller udskrive valg.

Grønland er havnet i en politisk krise, efter at et af partierne i landets regeringskoalition søndag har trukket sine mandater.

Partii Naleraq dannede i maj med et snævert flertal regering med tre andre partier - Siumut, Atassut og Nunatta Qitornai. De fire partier har tilsammen 16 mandater ud af 31 mulige. Heraf har Partii Naleraq tre mandater, som partiet søndag har trukket.

Dermed skal regeringskoalitionen finde et nyt flertal eller udskrive nyvalg.

Læs her om de politiske partier i Grønland:

* Siumut (Fremad):

Stiftet i 1977 og funderet i socialdemokratisk tankegang. Har domineret grønlandsk politik siden hjemmestyrets indførelse i 1979. Frem til 2009 havde Siumut posten som landsstyreformand uafbrudt i 30 år.

Aleqa Hammond var formand før den nuværende partileder, Kim Kielsen. Hun måtte gå af efter misbrug af offentlige midler. Partiet fik ni mandater ved valget i 2018. Partiets leder er samtidig landsstyreformand.

* Inuit Ataqatigiit (Folkefællesskabet):

Også kendt som IA og etableret som parti i 1978. Grundholdningen er socialistisk, og partiet udgør venstrefløjen i grønlandsk politik.

Partiet arbejder for, at grønlænderne anerkendes som et selvstændigt folk med ret til eget land. IA partiformand Sara Olsvig i spidsen fik otte mandater ved seneste valg.

* Partii Naleraq (Pejlemærke):

Stiftet i 2014 af tidligere landsstyreformand Hans Enoksen, som forlod Siumut.

Vil liberalisere fiskerierhvervet og ser sig selv som beskytter af landets fattigste borgere. Ønsker selvstændighed hurtigt og fik fire mandater i den grønlandske landsting, Inatsisartut, ved seneste valg. Partiet mistede dog hurtigt et mandat, da et medlem skiftede til Siumut.

Søndag har Partii Naleraq trukket sine mandater fra regeringskoalitionen.

* Demokraatit (Demokraterne):

Socialliberalt parti stiftet i 2002. Arbejder for en ansvarlig økonomisk politik. Fik seks mandater ved det seneste valg. Randi Vestergaard Evaldsener formand.

* Nunatta Qitornai (Vort Lands Efterkommere):

Stiftet i 2017 af Vittus Qujaukitsoq, tidligere udenrigsminister. Han forlod Siumut efter at have tabt et kampvalg om formandsposten til Kim Kielsen.

Ønsker plan for hurtig løsrivelse fra Danmark. Aleqa Hammond er valgt ind på partiets eneste mandat ved seneste valg.

* Suleqatigiisitsiut (Samarbejdspartiet):

Dannet i 2018 som fortaler for øget samarbejde i det danske rigsfællesskab. Fik et mandat ved seneste valg.

* Atassut (Samhørighed):

Borgerligt parti stiftet i 1978 blandt andet for at "modarbejde løsrivelse fra det danske rige". Fik to mandater ved seneste valg.

Kilder: Ina.gl, naalakkersuisut.gl og sermitsiaq.ag, inatsisartut.gl

