FAKTA: Færinger lærer dansk fra 3. klasse

Færøerne hører til kongeriget Danmark, men har udstrakt hjemmestyre. Lørdag er der lagtingsvalg.

Lørdag skal de færøske vælgere sammensætte et nyt Lagting, der har 33 pladser. Ni partier og 179 kandidater stiller op.

Herunder er en række fakta om Færøerne:

Geografi: Øgruppe i Atlanterhavet nord for Skotland, cirka midtvejs mellem Norge og Island. Består af 18 større og mindre øer som forbindes af tunneler og færger.

Indbyggertal: 51.371 indbyggere per 1. januar 2019.

Hovedstad: Tórshavn.

Samlet areal: 1396 kvadratkilometer.

Højeste punkt: Slættartindur 882 meter.

Nationaldag: 29. juli (ólavsøka). På dansk olaifesten.

Styreform: Hjemmestyre - inden for kongeriget Danmark. Rigsombudsmanden er Danmarks repræsentant på Færøerne og deltager i Lagtingets møder, dog uden stemmeret. Lene Moyell Johansen har været rigsombudsmand siden 1. august 2017.

Bloktilskud: Færøerne får et årligt bloktilskud fra Danmark på cirka 640 millioner kroner.

Parlament: Lagtinget (33 pladser). Hører med sin over tusindårige historie til et af de ældste parlamenter i verden. Færøerne har desuden to pladser i det danske Folketing.

Medlemskab af EU: Nej. Har fiskeri- og handelsaftale med EU.

Medlemskab af Nato: Siden 1949 som følge af det danske medlemskab.

Statsoverhoved: Dronning Margrethe II.

Regeringsleder siden september 2015: Aksel Vilhelmson Johannesen (socialdemokrat).

Sprog: I hjemmestyreloven anerkendes det færøske sprog som hovedsproget, men dansk skal læres godt og omhyggeligt. Dansk kan lige så vel som færøsk anvendes i offentlige forhold. Dansk er første fremmedsprog fra 3. klasse.

Arbejdsløshed: 1,2 procent (2019).

Erhverv: Fiskeri efterfulgt af turisme og uldproduktion. Over 97 procent af øens eksport udgøres af fiskeriprodukter. 110.000 turister i 2018.

Handel: Færøerne havde i 2018 et overskud på handelsbalancen på 305 millioner kroner. Eksporten var på lidt over 8 milliarder kroner i 2018, mens importen blev opgjort til 7,7 milliarder kroner.

Kilder: Norden.org, ft.dk, logting.fo.

