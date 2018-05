FAKTA: Færre almene familieboliger i ghettoområder

Den første del af ghettoplanen er onsdag præsenteret. Bag aftalen står regeringen, S, DF og SF.

I fremtiden skal andelen af almene familieboliger i de hårdeste ghettoområder udgøre højest 40 procent.

Det er et af punkterne i en delaftale, der skal sørge for, at der i 2030 ikke længere er ghettoer i Danmark. Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti præsenterede aftalen onsdag.

Der forhandles fortsat på flere andre områder under ghettoplanen.

Her kan du få et overblik over de boligpolitiske initiativer i aftalen:

* Andelen af almene familieboliger skal nedbringes til højst 40 procent inden 2030. Har et område stået på ghettolisten fire år i træk, skal der udarbejdes en udviklingsplan for, hvordan det sker, hvis området skal have støtte fra Landsbyggefonden.

* Ghettokriterierne vedrørende uddannelse og kriminalitet justeres. Det har den virkning, at der nu er 30 mod tidligere 22 områder på regeringens ghettoliste.

* Boligorganisationernes øverst myndighed får muligheder for at gennemtvinge indsatser, der kan bekæmpe parallelsamfund.

* Der gøres muligt at opsige lejere i forbindelse med salg af almene boliger.

* Det gøres obligatorisk, at der bruges fleksibel udlejning i udsatte boligområder. Det betyder, at der udlejes efter særlige kriterier, som for eksempel sætter boligsøgende med job foran i køen.

* Kommunerne skal ikke kunne anvise familier på en række overførselsindkomster til udsatte boligområder.

* Stop for tilflytning af kriminelle til udsatte boligområder.

* Afvikling af de hårdeste ghettoområder, der har været på listen i de seneste fire år. Det skal ske ved påbud eller statslig overtagelse. Det besluttes af den siddende boligminister med opbakning fra aftalepartierne.

Kilder: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

/ritzau/