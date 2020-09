FAKTA: FE-sagen forbindes til hemmeligt kabel og NSA

FE-ansatte var angiveligt klar over risikoen for, at NSA i USA fik uberettigede oplysninger om danskere.

Dokumentliste fra Forsvarsministeriet viser, at ministeriet helt tilbage fra december 2019 har været i løbende dialog med Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) om FE-sagen.

Her kan du læse, hvad sagen handler om:

* I november 2019 henvendte en whistleblower sig til Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) med oplysninger om urent trav i FE.

* Dels skal FE have videregivet oplysninger om danske statsborgere, og dels skal ledelsen have løjet om det over for TET.

* Ifølge flere medier var whistlebloweren en ansat i FE, der havde smuglet en lydoptager ind på sin arbejdsplads og optaget samtaler med sine kolleger og chefer.

* Optagelserne skal angiveligt afsløre, at nogle ansatte i FE var bevidste om, at der var en risiko for, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA uberettiget fik oplysninger om danske statsborgere.

* Oplysningerne stammede fra store blokke af tele- og internetdata, som NSA siden 1990'erne ifølge flere medier har haft adgang til fra et kabel, der er gravet ned på dansk jord.

* NSA skal have fået adgang til kablet efter godkendelse af daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

* Kablet transporterer blandt andet internetdata til og fra Rusland og Kina.

* Til gengæld for den vitale information skal NSA flere gange have hjulpet danske efterretningstjenester.

* Hverken Forsvarsministeriet, FE eller NSA har bekræftet samarbejdet.

Kilder: TET, Weekendavisen, Berlingske.

/ritzau/