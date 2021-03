FAKTA: Fem risikoniveauer kan bestemme coronatiltag

Risikoniveauet sænkes i hele landet, undtagen Hovedstaden. Læs mere om niveauerne her.

Epidemien er stabil, selv om B117 er den dominerende virusvariant nationalt, og derfor sænkes risikoniveauet fra 5 til 4 i hele landet - dog med undtagelse af Region Hovedstaden.

Her er incidensen - antallet af smittede per 100.000 indbyggere - højere end i resten af landet, mens kontakttallet i regionen er over 1. Det betyder, at epidemien er tiltagende.

Det fremgår af en ny risikovurdering for uge 10.

Hver uge udarbejdes en risikovurdering, som bruges til at fastlægge det aktuelle risikoniveau.

Risikoniveauerne er del af det varslingssystem, som regeringen præsenterede i slutningen af oktober sidste år. Idéen med systemet er, at det skal forberede borgere og erhvervsliv bedre på coronatiltag.

Tiltagene vil kunne blive taget i brug, alt efter hvordan risikoniveauet udvikler sig, men det er ikke en facitliste, og regeringen er ikke forpligtet til at følge systemet.

Læs her, hvordan de i alt fem risikoniveauer bliver defineret:

* Risikoniveau 1: Lav lokal smitte med mulighed for opblussen.

* Risikoniveau 2: Lokale og regionale udbrud af smitte, der kan brede sig.

* Risikoniveau 3: Udbredt samfundssmitte med potentiale for hurtig acceleration i smittetal.

* Risikoniveau 4: Udbredt samfundssmitte og begyndende pres på kapacitet på sygehusene.

* Risikoniveau 5: Udbredt samfundssmitte og risiko for, at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges.

Da varslingssystemet blev indført, befandt hele Danmark sig på risikoniveau 3.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet.

/ritzau/