FAKTA: Femern-forbindelsen rammes af nye problemer

Den tyske myndighedsgodkendelse af Femern-forbindelsens sænketunnel bliver udskudt til sidst på året.

Det var ventet, at Tyskland til sommer ville give myndighedsgodkendelse til sænketunnelen mellem Danmark og Tyskland. Men godkendelsen er blevet udskudt.

Det siger Sandra Redman, der sidder i Slesvig-Holstens delstatsparlament for SPD, til erhvervsmediet Finans.

Sandra Redman oplyser, at godkendelsen nu ventes sidst på året, men at der ikke foreligger en dato.

Her kan du læse om Femern-forbindelsen:

* Den 28. april 2015 vedtog Folketinget lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.

* Ifølge loven vil Femern Bælt-forbindelsen blive en sænketunnel med en firesporet motorvej med nødspor og en dobbeltsporet elektrificeret jernbane.

* Igangsætning af anlægsfasen afventer fortsat den endelige tyske myndighedsgodkendelse.

* Godkendelsen ventes at blive indbragt for den tyske Forbundsforvaltningsdomstol. Domstolsprocessen ventes at vare omkring to år, inden anlægsarbejdet kan påbegyndes.

* Et politisk flertal har dog allerede nu besluttet at fremrykke forberedende aktiviteter, så som arkæologiske undersøgelser, samt etablering af veje, stier og kontorfaciliteter i Rødbyhavn.

* Femern Bælt-forbindelsen forventes at tage 8,5 år at bygge.

* Den samlede anlægspris for en 18 kilometer lang sænketunnel under Femern Bælt er 52,6 milliarder kroner inklusiv reserver, mens en opgradering af de danske jernbane- og vejlandanlæg foreløbigt er budgetteret til 9,5 milliarder kroner.

Kilde: Transportministeriet.

/ritzau/