FAKTA: Ferieloven indebærer indefrysning af feriepenge

Et borgerforslag om at få udbetalt indefrosne feriepenge har fået 50.000 støtter. Læs om ferieloven her.

Et borgerforslag ønsker, at man får udbetalt indefrosne feriepenge, så de ikke skal gemmes i fond, til man går på pension.

Læs mere om ferieloven og indefrysning her:

* Den nye ferielov gør, at man fra 1. september 2020 optjener og afholder ferie i samme periode. Men allerede fra 1. januar 2019 begyndte en overgangsperiode i to faser.

* I første fase - fra januar til slutningen af august 2019 - optjener man ferie som normalt. Som udgangspunkt er det 16,7 feriedage, som kan holdes fra maj til og med august i 2020.

* Den anden fase løber fra 1. september 2019 til slutningen af august 2020. Her optjenes der også ferie, men fem uger indefryses af arbejdsgiverne.

* Ønsker du at afholde ferie før den 1. maj 2020, bruger du som altid af de optjente feriedage fra forrige kalenderår.

* Med indførelsen af den nye ferielov optjener du i princippet ti ugers betalt ferie i 2020.

* Indefrysningen skal derfor sikre, at du ikke kan holde dobbelt så meget ferie i løbet af 2020, eller at arbejdsgiverne skal udbetale omkring 85 milliarder kroner i feriepenge.

* Bundlinjen er, at du ikke mister noget ferie, selv om fem uger indefryses og først bliver udbetalt, når du går på pension.

* Den indefrosne ferie indsættes på en nyoprettet fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden betaler senere pengene til dig – men først den dag, du har ret til at få folkepension. Forhåbentlig er de til den tid vokset, fordi fonden investerer dem.

Kilder: Ritzau.

