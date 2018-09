FAKTA: Finanstilsynets mange henvendelser til Danske Bank

Finanstilsynet har længe haft fokus på Danske Banks estiske aktiviteter, men lod sig betrygge af Danske Bank.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) er tirsdag indkaldt til samråd om, hvordan Finanstilsynet har håndteret Danske Banks estiske afdeling.

Den estiske filial har fra 2007 til 2015 stået for transaktioner for et firecifret milliardbeløb fra mistænkelige kunder uden at kontrollere dem, som hvidvaskningsreglerne foreskriver.

Trods opmærksomhed på problemerne lukkede Danske Bank først sent i 2015 ned for de mange mistænkelige kunder.

Finanstilsynet var i hele perioden opmærksom på filialen, men først i 2018 kom der en hård, offentlig kritik.

Læs her om, hvordan Finanstilsynet håndterede sagen ifølge Danske Banks interne rapport:

* 2007:

I 2007 advarer Ruslands centralbank om, at den estiske filial bliver brugt til omfattende transaktioner, der er suspekte og i nogle tilfælde kan være direkte ulovlige.

Samme år besøger der estiske finanstilsyn afdelingen og kritiserer afdelingens implementering af beskyttelse mod hvidvask.

Finanstilsynet henvender sig til Danske Bank og spørger til advarslerne.

27. august 2007 svarer Danske Bank Finanstilsynet, at det estiske tilsyn ikke har fundet noget nævneværdigt, at forebyggelse af hvidvask var implementeret, og at forholdene var undersøgt uden at finde noget.

- Det havde været mere korrekt at konkludere det modsatte, skriver Danske Banks interne rapport om Danske Banks besked til Finanstilsynet.

* 2012:

Efter endnu en henvendelse fra det estiske finanstilsyn kontanter Finanstilsynet igen Danske Bank den 13. februar 2012.

Det estiske finanstilsyn har fundet "en række alvorlige problemstillinger"

Danske Bank skriver til Finanstilsynet, at problemerne fundet i 2007 og 2009 var løst, og at der var rettet op på manglerne.

Den 3. april 2012 henvender Finanstilsynet sig igen og udbeder sig yderligere oplysninger. Danske Bank konkluderer i et svar til Finanstilsynet:

- Vi vil gerne notere, at vi føler os sikre på, at kontrolfunktionerne håndterer risikoen fra højrisikokunderne.

15. juni 2012 giver Finanstilsynet ni påbud omkring hvidvaskningsforebyggelse i Danmark.

30. oktober 2012 giver Finanstilsynet Danske Bank en anbefaling til de amerikanske myndigheder om, at banken lever op til hvidvaskreglerne. I november noterer Finanstilsynet sig, at Danske Bank har levet op til alle påbud.

Anbefalingen og udmeldingen i november er baseret på Danske Banks egne udsagn om, at problemerne er løst, og at der foreligger en handleplan.

* 2013:

I foråret 2013 henvender Finanstilsynet sig igen til Danske Bank for at få flere informationer om den estiske filial.

Intern kommunikation beskriver, at Finanstilsynet er bekymrede, da tilsynet har stået inde for Danske Bank over for de amerikanske myndigheder.

Danske Bank kommer igen med betryggende informationer til Finanstilsynet om den estiske afdeling.

* 2014:

Sent i 2013 får Danske Bank en whistleblower-rapport om den estiske afdeling. Banken vælger, da rapporten bliver behandlet i foråret 2014, ikke at informere Finanstilsynet, da man ikke mener, at man har "en juridisk" forpligtigelse til det.

I efteråret 2014 efter en gennemgang står det klart internt i Danske Bank, at kontrollen i Estland har svigtet totalt i årevis.

Det estiske finanstilsyn udarbejder en voldsomt kritisk rapport om den estiske afdeling.

Danske Bank oplyser ikke Finanstilsynet om, at de informationer, banken har givet tilsynet i 2012 og 2013, er fejlagtige.

* 2015:

Den 18. og 19. februar 2015 gennemfører Finanstilsynet en inspektion i Danske Bank, hvor informationerne fra Estland er en del af grundlaget.

I et udkast til inspektionsrapporten 19. juni skriver Finanstilsynet om Estland:

- Bankens risikobegrænsende foranstaltninger … har været helt utilstrækkelige og i strid med de lokale hvidvaskregler.

Danske Bank og Finanstilsynet mødes efterfølgende, og i et nyt udkast er formuleringen ændret til:

- Forholdene i bankens filial i Estland har udgjort en væsentlig omdømmerisiko for banken. Der er derfor anledning til at påtale, at bankens bestyrelse ikke rettidigt har identificeret Estland filialens risici på hvidvaskområdet.

Den rapport udkommer i 2016.

* 2016:

Danske Banks daværende økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen bliver udnævnt til formand for Finanstilsynet.

* 2017:

I marts 2017 afslører Berlingske Business, at Danske Banks estiske filial har været involveret i potentiel hvidvask for milliarder af kroner.

Den 21. marts anmoder Finanstilsynet Danske Bank om informationer om sagerne. Danske Bank sender en tidslinje og 121 bilag.

Den 25. september stiller Finanstilsynet yderligere spørgsmål om "manglende underretning af det danske finanstilsyn" samt de i medierne omtalte sager.

Den 16. oktober deler Danske Bank en stribe nye informationer med Finanstilsynet - ikke mindst tidligere rapporter fra det estiske finanstilsyn.

Danske Bank erkender, at banken skulle have informeret Finanstilsynet tidligere.

* 2018:

3. maj kommer Finanstilsynet med hård kritik af Danske Bank.

20. september genåbner Finanstilsynet sin undersøgelse af Danske Bank baseret på de informationer, der er kommet frem i Danske Banks interne undersøgelse.

Kilder: Danske Bank - Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial.

