FAKTA: Fire kommuner ligger under bekymringsgrænse

Løse, Samsø, Lemvig og Kerteminde er de eneste kommuner med under 20 smittede per 100.000 indbyggere.

Den seneste tid har antallet af smittetilfælde med coronavirus været faldende herhjemme.

Det kan også ses på antallet af kommuner, der igen har bevæget sig under den bekymringsgrænse, som myndighederne opererer med.

Hvis en kommune har 20 eller flere smittetilfælde per 100.000 indbyggere, så betegner myndighederne det som bekymrende.

Efter at alle landets kommuner i en periode var over grænsen, så er der igen nogle kommuner, der har bevæget sig under grænsen.

Ifølge de seneste tal er fire kommuner under bekymringsgrænsen. Det drejer sig om Læsø, Samsø, Lemvig og Kerteminde. Bornholm ligger lige på vippen.

Her ses en oversigt over antal smittede per 100.000 indbyggere i landets kommuner fra den seneste uge. Tallet i parentes angiver bekræftede antal tilfælde i absolutte tal de seneste syv dage.

* Ishøj: 350 (80)

* Brøndby: 277,6 (97)

* Høje-Taastrup: 256,8 (130)

* Fredensborg: 213,4 (87)

* Dragør: 207,5 (30)

* Vallensbæk: 199,3 (33)

* Ballerup: 195,4 (95)

* Lejre: 193,3 (54)

* Herlev: 190 (55)

* Albertslund: 187,9 (52)

* Hvidovre: 170,5 (91)

* Tårnby: 163,5 (70)

* Mariagerfjord: 160,5 (67)

* Køge: 157,9 (96)

* Rødovre: 157,8 (64)

* Helsingør: 156,7 (98)

* Holbæk: 155,4 (111)

* Roskilde: 152,6 (134)

* Lolland: 144 (59)

* København: 140,7 (884)

* Egedal: 138,8 (60)

* Gladsaxe: 134,8 (93)

* Furesø: 132,2 (54)

* Thisted: 131,4 (57)

* Odsherred: 130,9 (43)

* Skanderborg: 127,7 (80)

* Gribskov: 127,1 (52)

* Faxe: 120,5 (44)

* Glostrup: 117 (27)

* Sønderborg: 116 (86)

* Frederikshavn: 114,2 (68)

* Greve: 111,1 (56)

* Gentofte: 108,6 (81)

* Næstved: 106,2 (88)

* Frederiksberg: 102 (109)

* Frederikssund: 102 (46)

* Esbjerg: 101,4 (117)

* Hørsholm: 100,8 (25)

* Kalundborg: 97,4 (47)

* Kolding: 96,8 (90)

* Odense: 95 (194)

* Solrød: 94,6 (22)

* Rudersdal: 93,8 (53)

* Hjørring: 93,2 (60)

* Guldborgsund: 92,5 (56)

* Stevns: 92,2 (21)

* Aabenraa: 88,7 (52)

* Jammerbugt: 86,2 (33)

* Struer: 85,8 (18)

* Middelfart: 85 (33)

* Varde: 84,1 (42)

* Hillerød: 82,2 (42)

* Aalborg: 81,7 (177)

* Vordingborg: 77,1 (35)

* Tønder: 75 (28)

* Morsø: 74,2 (15)

* Vejle: 73,6 (85)

* Lyngby-Taarbæk: 73,2 (41)

* Slagelse: 72,3 (57)

* Ringsted: 72 (25)

* Sorø: 70,4 (21)

* Allerød: 70,3 (18)

* Rebild: 69,7 (21)

* Favrskov: 68,3 (33)

* Vesthimmerlands: 68,3 (33)

* Brønderslev: 66,2 (24)

* Aarhus: 66 (230)

* Ikast-Brande: 65,4 (27)

* Halsnæs: 63,9 (20)

* Vejen: 60,9 (26)

* Haderslev: 59,3 (33)

* Skive: 56,8 (26)

* Nyborg: 56,3 (18)

* Horsens: 56,2 (51)

* Syddjurs: 51,3 (22)

* Nordfyns: 50,7 (15)

* Ærø: 50,3 (3)

* Randers: 50,2 (49)

* Langeland: 48,1 (6)

* Silkeborg: 47,9 (45)

* Herning: 46,1 (41)

* Odder: 43,8 (10)

* Holstebro: 41 (24)

* Hedensted: 40,7 (19)

* Viborg: 40,3 (39)

* Faaborg-Midtfyn: 36,9 (19)

* Norddjurs: 35,1 (13)

* Billund: 33,9 (9)

* Assens: 31,7 (13)

* Ringkøbing-Skjern: 30,1 (17)

* Fanø: 28,7 (1)

* Svendborg: 27,5 (16)

* Bornholm: 20,3 (8)

* Kerteminde: 16,8 (4)

* Lemvig: 15,2 (3)

* Samsø: 0 (0)

* Læsø: 0 (0)

Kilde: Statens Serum Institut.

/ritzau/