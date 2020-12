FAKTA: Fire millioner mink graves op af jorden igen

Til maj skal flere millioner mink graves op af jorden ved militærområder i Jylland. Læs her mere om sagen.

Et politisk flertal er blevet enige om en model for at opgrave de cirka fire millioner mink, der ligger begravet på militærområder ved Nørre Felding ved Holstebro og Kølvrå ved Karup.

Modellen betyder, at minkene bliver gravet op om seks måneder, når de ikke længere udgør en smitterisiko. Årsagen, til at de blev gravet ned, var smitte på mange danske minkbesætninger.

Læs her mere om sagens forløb og omfang:

* Cirka 15,4 millioner mink er siden 4. november blevet slået ned som følge af en mutation af coronavirus blandt minkene.

- Heraf skønnes omkring 10,5 millioner mink at være bortskaffet fra smittede farme eller fra zoner omkring disse.

* Cirka 5,5 millioner mink af disse mink er blevet bortskaffet på Daka eller på affaldsforbrændingsanlæg.

* Cirka fire millioner mink blev i perioden efter aflivningen nedgravet i gravrender ved Nørre Felding og Kølvvrå, da myndighederne manglede afbrændingskapacitet.

- Der mangler stadig oplysninger på bortskaffelsen af de resterende cirka 1,5 millioner mink, hvoraf en del formodes nedgravet ved Karup og Holstebro.

* Efter nedgravningen af de mange mink har der været modstand af løsningen, fordi der har været bekymring for, om de kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko ved at ligge begravet i jorden.

- Miljømyndighederne har dog vurderet, at de nedgravede mink ikke udgør en akut forureningsrisiko i forhold til en eventuel forurening af søer og vandløb samt drikkevand.

* Et politisk flertal bestående af regeringen, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Alternativet og De frie Grønne bliver 20. december enige om at anvende en model, der betyder, at de aflivede mink skal opgraves om seks måneder, når de ikke længere udgør en smitterisiko og kan bortskaffes som erhvervsaffald på forbrændingsanlæg.

- Planen er, at opgravningen vil kunne sættes i gang i slutningen af maj og minkene være bortskaffet i midten af juli.

Kilde: Fødevareministeriet.

/ritzau/