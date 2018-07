FAKTA: Flåten skal fjernes fra huden hurtigst muligt

Det er højsæson for flåtbid. Nu skal et forskningsprojekt afdække, hvor farligt biddet fra det lille dyr er.

Et nyt forskningsprojekt skal give befolkningen og lægerne bedre viden om flåter. Mange frygter deres bid, men der er for lidt viden om, hvor farlige flåterne reelt er.

Her kan du læse mere om det lille dyr:

* Flåten lever i skov- og naturområder. Men den findes også i haver og parker.

* Sæsonen for flåtbid er fra maj til oktober.

* Flåten er den næststørste overfører af smitsomme sygdomme og overgås kun af moskitoer.

* Flåten kan overføre sygdomme som borrelia og centraleuropæisk hjernebetændelse (TBE).

* Risikoen for overførelse af sygdommen er størst, hvis flåten får lov at sidde på huden i mere end 24 timer.

* Flåten kaldes ofte fejlagtigt for en tæge. Men den er mere i familie med edderkoppen.

* I skovområder er det klogt at klæde sig fornuftigt med for eksempel lukkede sko og bagefter tjekke sig grundigt for flåter.

* Flåter skal fjernes så hurtigt som muligt og bedst med en pincet.

* En rød ring i løbet af nogle dage omkring biddet kan være tegn på borrelia-infektion og kræver lægebesøg.

* Normalt behandles flåtbid let med antibiotika. Men ellers kan bakterien vandre videre til nervesystemet og føre til alvorlig sygdom og invaliditet.

Kilder: Ritzau, Wikipedia og Statens Serum Institut.