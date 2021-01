FAKTA: Flagermus kan have stået bag flere coronaepidemier

WHO vil undersøge kilden til covid-19-pandemien. Flagermus kan have været skyld i både mers, sars og covid-19.

Et hold af eksperter fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) rejser inden længe til den kinesiske storby Wuhan for at blive klogere på, hvordan covid-19-pandemien opstod.

De skal blandt andet besøge hospitaler og undersøge det marked i Wuhan, hvor man har mistanke om, at virusset for første gang dukkede op for et år siden.

Ekspertholdet vil blandt andet undersøge, om smitten - som flere har formodet - stammer fra flagermus. De kan have smittet et andet dyr, som dermed har fungeret som mellemvært for smitten.

Det er dog ikke første gang, at forskere skal granske oprindelsen til en coronaepidemi.

Her kan du læse mere om, hvad man hidtil har fundet ud af om smittekilden til tidligere større udbrud af coronavirus, nemlig sars og mers:

* Der findes flere grupper af coronavirus (CoV). Det er en gruppe af virusser, som kan være årsag til både milde forkølelser og alvorlige infektioner i luftvejene.

* I 2003 gav coronavirusset Sars-CoV anledning til sars-epidemien. Sars blev første gang påvist i Kina i 2002.

* Sars menes at komme fra hesteskoflagermus, som sandsynligvis har smittet desmerdyr, der har ageret mellemværter og givet smitten videre til mennesker. Desmerdyrene blev solgt og slagtet på et marked i Guangzhou, der er hovedstad i den kinesiske Guandong-provins.

* Sars medførte en epidemi, hvor omkring 8000 mennesker i 26 lande blev smittet og cirka 800 døde. Der blev ikke fundet smittetilfælde i Danmark.

* I 2012 skete et udbrud med et på det tidspunkt nyt coronavirus i Mellemøsten, Mers-CoV.

* Siden er der set tilfælde af mers-smitte hvert år, hovedsageligt i Saudi-Arabien. Der er ikke fundet smittetilfælde i Danmark.

* Mers-epidemien har på verdensplan medført omkring 2000 smittede. Cirka 35 procent af de smittede dør af sygdommen.

* Det formodes, at kameler kan have været mellemværter for mers. Mennesker kan således være blevet smittet gennem nær kontakt med kameler, som ligeledes kan være blevet smittet med virusset af flagermus.

Kilder: Sundhedsstyrelsen, Den Store Danske og virusekspert Thea Kølsen Fischer, der er overlæge ved Nordsjællands Hospital og professor ved Københavns Universitet.

/ritzau/