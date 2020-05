FAKTA: Flere besøg til ældre og færre i risikogruppen

Nye retningslinjer giver bedre muligheder for at besøge svækkede og ensomme ældre.

Sundhedsstyrelsen har udsendt en række opdaterede retningslinjer, hvor de indsnævrer den risikogruppe, der er i særlig risiko for alvorlig sygdom ved smitte med coronavirus.

Det sker, fordi mange har troet, at de var i risikogruppen - selv om de egentlig ikke er det.

Samtidig anbefaler styrelsen nu, at man balancerer hensynet mellem livskvalitet og hensynet til at reducere smitterisiko.

Man kan overveje at afvige fra anbefalingerne om at adskille sig fra en ældre, der måske er døende eller alvorligt syg, hvis personen har brug for kontakt.

Læs mere her:

* Personer med en række immunsvækkende og kroniske sygdomme er i risikogruppen for alvorlig sygdom ved smitte med coronavirus.

* I risikogruppen er også ældre over 65 med kroniske sygdomme og ældre over 70 og særligt over 80 år og beboere i plejeboliger.

* I risikogruppen er overvægtige personer med et bmi over 35 og personer med et bmi over 30, der samtidig har en eller flere kroniske sygdomme.

* For personer i risikogruppen, som samtidig er i sidste del af sit liv, kan det overvejes kun at følge retningslinjer om afstand i det omfang, det ikke skønnes at gå ud over den personlige kontakt.

* Børn med visse kroniske sygdomme eller børn, der har følgesygdomme efter at være født for tidligt.

* Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel ud fra et forsigtighedsprincip.

Kilder: Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/