FAKTA: Flere elever kan komme tilbage i skole mandag

Coronarestriktionerne lempes nu for en lang række uddannelser samt for de store varehuse.

Regeringen er sammen med støttepartierne De Radikale, SF og Enhedslisten tirsdag blevet enige om yderligere genåbning på skoleområdet fra mandag.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan reglerne er for testning i forbindelse med genåbningen, samt hvor store åbninger der er tale om alt efter klasse- og uddannelsestrin samt geografisk placering.

De må åbne 100 procent:

* Efterskoler, frie fagskoler, kostafdelinger på fri- og privatskoler og højskoler (lange kurser) i hele landet.

* Grundskoler på ikke brofaste øer må genåbne helt, ligesom Bornholm fik lov til det 1. marts.

De må åbne 50 procent - med fremmøde hver anden uge:

* Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i hele landet undtagen hovedstadsområdet.

De må åbne for fremmøde én dag om ugen:

* Elever i 5. - 8. klasse og ikke-afgangselever i alle landsdele kan møde til udendørs undervisning.

* Afgangselever i grundskolen og afgangselever på ungdomsuddannelser i hovedstadsområdet.

Sådan bliver reglerne for test:

* I grundskolen vil der gælde en kraftig opfordring til, at personale og elever kan fremvise en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel, når de møder fysisk op på skolen.

* På ungdomsuddannelserne vil det være et krav, at personale og elever kan fremvise en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel, når de møder fysisk op på skolen.

Andet i aftalen:

* Udvalgsvarebutikker på 5000 kvadratmeter eller derover kan have op til 250 kunder, og tidsbestilling fjernes som krav for butikker på under 10.000 kvadratmeter.

* Kravet om tidsbestilling kan fraviges, hvis der etableres en anden model, der reducerer risikoen for sammenstimling. Modellen vil blive drøftet i sektorpartnerskabet for detailhandlen.

Kilder: Justitsministeriet.

/ritzau/