FAKTA: Flere syrere og somaliere rejser ud af Danmark

I 2019 oversteg antallet af udvandrede flygtninge antallet af indvandrede med cirka 730 personer, lyder det.

Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark, har de senere år været faldende, og for første gang siden 2011 var der i 2019 flere, som udvandrede end indvandrede.

Ifølge en analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet var det særligt flygtninge, der oprindeligt kommer fra Syrien og Somalia, som forlod Danmark.

Her følger hovedpunkterne i analysen:

* Antallet af flygtninge med syrisk og somalisk baggrund, der er udvandret, er steget de seneste år.

* Der er store forskelle i personernes alder og opholdstid i Danmark, alt efter hvilket land de kommer fra.

* Analysen viser, at knap ni ud af ti udvandrede syrere har været i Danmark i mindre end fem år.

* Derimod har den største gruppe af udvandrede, der oprindeligt kommer fra Bosnien-Hercegovina, været i Danmark i mere end otte år.

* Andelen af børn, der har forladt Danmark, er markant højere blandt somaliere og syrere. Imens er der flest i pensionsalderen fra Bosnien-Hercegovina, som er udvandret.

* Ministeriet skønner, at omkring én ud af ti personer med syrisk og somalisk baggrund har forladt Danmark med støtte fra repatrieringsloven. Den giver en voksen mere end 240.000 kroner i støtte for at flytte tilbage til hjemlandet eller et tidligere opholdsland.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.

/ritzau/