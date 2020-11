FAKTA: Flere udsættes for tvang i psykiatrien

Antallet af bæltefikseringer er faldet, men brug af tvangsmedicinering og -behandling er øget i psykiatrien.

Antallet af voksne, der udsættes for tvang i psykiatrien, er samlet set steget fra 2014 til 2020.

Det viser den seneste opgørelse fra Sundhedsstyrelsen.

Læs om forløbet og den politiske målsætning herunder.

* I 2014 blev der indgået en aftale mellem sundhedsministeriet og Danske Regioner om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien i 2020.

* Antallet af patienter, der tvangsfikseres, skulle halveres i 2020, og der skulle samtidig ske en reduktion i den samlede brug af tvang.

* Målet er kun delvist nået.

* Der har været et fald i både antal personer, der bæltefikseres, og i det totale antal bæltefikseringer.

* Men når det gælder brug af fastholdelser, er der sket en stigning både i antallet af personer, der fastholdes, og antallet af gange det er sket.

* Samtidig er der en stigning i brugen af akut beroligende medicin ved tvang.

* Et lyspunkt er ifølge opgørelsen, at antallet af børn og unge under 18 år, der berøres af tvang i psykiatrien, er faldet siden 2015/2016.

* Ifølge Sundhedsstyrelsen er ledelsesinvolvering det vigtigste redskab til at nedbringe anvendelsen af tvang.

* Sundhedsstyrelsen vil følge brugen af tvang som led i en kommende ti års-plan for mental sundhed og psykiatri.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/