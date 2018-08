FAKTA: Flertal i Etisk Råd er imod automatisk organdonation

Kun tre ud af 17 i Det Etiske Råd støtter automatisk organdonation, hvor borgere selv skal framelde sig.

Politikerne i Folketinget skal snart tage stilling til, om danske borgere automatisk skal være tilmeldt som organdonorer, når de fylder 18 år.

Et borgerforslag om såkaldt "formodet samtykke" har nemlig samlet de nødvendige 50.000 underskrifter, der betyder, at forslaget vil blive stillet som beslutningsforslag i Folketinget.

Tidligere har Etisk Råd behandlet det spørgsmål. Her kan du se, hvad medlemmerne mener:

* 14 ud af 17 medlemmer af Det Etiske Råd anbefaler at beholde den nuværende ordning, hvor borgere aktivt skal tilmelde som organdonorer.

Efter medlemmernes opfattelse har man som menneske et retmæssigt ejerskab til sin krop:

- Heri ligger også retten til at beslutte og tilkendegive direkte, hvad der skal og må ske med kroppen eller retten til at være i tvivl om samme. Derfor er det en krænkelse af den afdødes autonomi og integritet at foretage transplantation, hvis der ikke er indhentet samtykke til dette, lyder det.

* De sidste tre ud af 17 medlemmer af Det Etiske Råd anbefaler, at der indføres formodet samtykke til donation. Det er det, som borgerforslaget vil have politikerne til at tage stilling til.

Medlemmerne er for den model, fordi det må forventes at føre til flere transplantationer end i dag:

- Efter disse medlemmers vurdering vil en ordning med formodet samtykke således redde liv og bidrage til en væsentlig forøgelse af mange personers livskvalitet. Og da enhver skal gives mulighed for at framelde sig som organdonor, mener mindretallet ikke, at en sådan ordning krænker borgernes autonomi, lyder det.

Kilder: Det Etiske Råd, udtalelse fra juni 2017.

/ritzau/