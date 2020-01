FAKTA: Flest børn bliver anbragt med forældres samtykke

Statsminister Mette Frederiksen vil tvangsfjerne og bortadoptere flere. Læs om forskellen her.

Statsminister Mette Frederiksen sagde i sin nytårstale, at for mange børn ikke trives, og derfor skal de fjernes fra deres forældre.

Konkret mener hun, at det er afgørende, at børn fjernes fra hjemmet tidligere, end det er tilfældet i dag. Det er hendes holdning, at flere udsatte børn bør bortadopteres.

Læs her om myndighedernes forskellige muligheder for at fjerne børn og unge fra deres hjem:

* Tvangsfjernelse:

Det er en tvangsfjernelse, når myndighederne fjerner et barn fra hjemmet mod forældrenes vilje. I Servicelovens paragraf 58 kaldes det en "anbringelse uden for hjemmet uden samtykke".

Det sker, hvis der er en "åbenbar risiko for", at barnet eller den unge tager alvorlig skade ved at blive i hjemmet. Det kan blandt andet være på grund af utilstrækkelig omsorg, overgreb eller misbrugsproblemer.

Der skal være en begrundet formodning om, at problemerne i hjemmet ikke kan løses, mens barnet eller den unge bor hjemme.

Målet er dog oftest, at barnet skal væk fra hjemmet i en periode, og det på et tidspunkt skal kunne vende tilbage til sine forældre.

* Frivillig anbringelse uden for hjemmet:

De fleste anbringelser uden for hjemmet foregår med forældrenes samtykke og kaldes derfor for frivillige anbringelser. Det sker i samarbejde og enighed mellem forældremyndighedens indehaver og kommunen.

Hvis der er tale om en ung over 15 år, skal den unge også give samtykke til anbringelsen uden for hjemmet.

Barnet eller den unge vil i stedet for at bo hjemme blive anbragt i en plejefamilie, på en efterskole, på en institution eller lignende. Det vil ofte være for en kortere periode.

* Tvangsadoption:

En bortadoption er en adoption af barnet som gennemføres uden forældrenes samtykke.

Det sker, hvis barnets forældre er ude af stand til at tage sig af barnet, hvis barnet har en særlig tilknytning til sine plejeforældre, eller hvis der er særlige hensyn, der taler for det.

Det kan eksempelvis være sager, hvor barnet har været anbragt uden for hjemmet i en længere årrække, og hvor barnets forældre ikke ønsker at have kontakt til barnet.

Formålet er at sikre at børn, der ellers ville have været anbragt hele deres barndom på grund af deres forældres manglende evne til at varetage omsorgen for dem, får en stabil opvækst.

En tvangsbortadopteret er en meget indgribende beslutning og indebærer, at myndighederne beslutter, at barnet ikke kan bo hos sine forældre igen. Forældrene har ikke krav på at se barnet og mister forældremyndigheden.

Ifølge Statsministeriet er der truffet afgørelser om adoption uden samtykke for cirka 35 børn siden 2015.

Kilder: Ankestyrelsen, Serviceloven, Social- og Indenrigsministeriet, Jyllands-Posten.

/ritzau/