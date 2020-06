FAKTA: Fly i luften over Sønderjylland på genforeningsdag

For 100 år siden kom Sønderjylland tilbage til Danmark. Det markeres med flyrundtur og klokkeringning.

Mandag 15. juni er det 100 år siden, at Danmark fik Sønderjylland tilbage.

Dagen er den officielle genforeningsdag. Det var en folkeafstemning 10. februar 1920, der banede vejen for, at Sønderjylland igen blev dansk efter at have været under tysk kejserdømme siden 1864.

15. juni har kun sjældent været særligt fejret, men i år er der for sønderjyderne god grund til at holde øje med himlen i løbet af eftermiddagen.

Fem fly fra RVators Formation Team i Roskilde sætter kursen mod Sønderjylland og flyver over en række steder, der har særlig tilknytning til Genforeningen.

Og ved middagstid ringer kirkeklokker over hele Sønderjylland for at markere 100-årsdagen.

Et af de steder, der får besøg i luften, er Folkehjem i Aabenraa, hvor kommunen har skabt en ny genforeningspark foran den historiske bygning Folkehjem, der havde en nøglerolle i de dansksindede sønderjyders sag.

Herefter fortsætter turen mod nord over Haderslev, Christiansfeld, Hjelsminde, Skamlingsbanken og Koldinghus.

På denne del af ruten passerer flyene Frederikshøj ved Christiansfeld, hvor Christian X i 1920 red over den gamle grænse.

Så fortsætter turen mod vest langs Kongeåen til Skibelund Krat, som var et samlingspunkt for dansksindede i tiden omkring Genforeningen. Derpå drejer flyene mod syd og passerer Ribe, Skærbæk, Husum-Ballum, Højer og Tønder. Nord for Tønder flyves over Zeppelinbasen fra Første Verdenskrig.

Herfra styrer flyene mod øst og flyver over Padborg, Kollund, Rønshoved, Broager, Dybbøl Banke og Sønderborg.

Også DR markerer 100-årsdagen for Genforeningen med en direkte udsendelse fra Dybbøl. Statsminister Mette Frederiksen (S) holder en tale om Genforeningen, og dronning Margrethe fortæller om sit forhold til egnen.

Kilde: Grænseforeningen, Genforeningen2020.dk, DR.

/ritzau/