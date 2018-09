FAKTA: FN's 17 verdensmål

Afskaf fattigdom og stop sult er blandt FN's mål. Danmark er næstbedst globalt til at implementere målene.

Danmark indtager en global andenplads i forhold til at implementere FN's verdensmål.

Det viser en rapport lavet af den tyske fond Bertelsmann Stiftung sammen med Sustainable Solutions Development Network.

Derudover er Danmark gået frem i forhold til en indeksværdi, som ifølge rapporten viser, hvor langt Danmark er nået "i forhold til at opnå det bedst mulige udfald på tværs af de 17 verdensmål".

Her er Danmark steget fra 84,2 procent i 2017 til 84,6 procent i 2018.

Det skyldes ifølge Finansministeriet en mindre forskel i mænd og kvinders løn, en mindre andel af unge uden job og uddannelse og en mindre udledning af CO2 per indbygger.

Her er et overblik over de 17 verdensmål:

* Afskaf fattigdom.

* Stop sult.

* Sundhed og trivsel.

* Kvalitetsuddannelse.

* Ligestilling mellem kønnene.

* Rent vand og sanitet.

* Bæredygtig energi.

* Anstændige job og økonomisk vækst.

* Industri, innovation og infrastruktur.

* Mindre ulighed.

* Bæredygtige byer og lokalsamfund.

* Ansvarligt forbrug og produktion.

* Klimaindsats.

* Livet i havet.

* Livet på land.

* Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

* Partnerskaber for handling.

Kilde: Finansministeriet og Bertelsmann Stiftung.

