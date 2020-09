FAKTA: Forløbet omkring nedlukningen 11. marts

Den 27. februar blev den første dansker bekræftet smittet med coronavirus. 14 dage senere lukkede landet ned.

Fredag er det seks måneder siden, at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde annoncerede, at store dele af samfundet skulle lukke ned. Det var for at bremse smitten med coronavirus.

Meldingen fra statsministeren var uventet for mange. Der gik nemlig kun lidt mere end 14 dage fra den første dansker blev smittet, til Mette Frederiksen holdt det historiske pressemøde.

Sådan forløb dagene inden nedlukningen:

* 27. februar: Den første dansker blev bekræftet smittet. Herefter kaldte statsministeren regeringens sikkerhedsudvalg sammen.

* 6. marts: Mette Frederiksen frarådede på et pressemøde arrangementer med flere end 1000 deltagere. På pressemødet opfordrede hun også befolkningen til at holde afstand.

* 10. marts: Mette Frederiksen holdt endnu et pressemøde, da 156 personer var bekræftet smittet med coronavirus.

* 11. marts: Mette Frederiksen holdt sit historiske pressemøde, hvor hun lukkede Danmark delvist ned. Her henviste hun til, at nedlukningen skete på myndighedernes anbefaling.

Der har senere været rejst kritik af, at det angiveligt ikke var Sundhedsstyrelsen, der anbefalede nedlukningen. Regeringen har endnu ikke givet klart svar på, hvilke myndigheder der blev henvist til.

/ritzau/