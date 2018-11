FAKTA: Forslag om skærpet straf til fodboldbøller

Flertal i Folketinget støtter lovforslag, der blandt andet skal forhøje straf for overtrædelse af karantæner.

Justitsministeriet præsenterede i august udspillet "Tryghed på danske fodboldstadions".

Udspillet blev til i et samarbejde mellem Justitsministeriet, Divisionsforeningen, Dansk Boldspil-Union, Danske Fodbold Fanklubber og Rigspolitiet.

Udspillet danner baggrund for lovforslaget "om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder", som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fremsatte 24. oktober.

Lovforslaget skal til førstebehandling i Folketinget tirsdag og har bred politisk opbakning.

Her kan du blive klogere på lovforslagets initiativer, der blandt andet skal skærpe straffe til urostiftere og støtte en voldsfri fodboldkultur:

* Lettere adgang til karantæne ved maskering.

Politiet skal fremover kunne give en generel karantæne, første gang en person overtræder maskeringsforbuddet i forbindelse med en fodboldkamp.

Den karantæneramte person skal holde sig mindst 500 meter fra stadion (tre kilometer for karantæneramte fans af udeholdet) i seks timer før og seks timer efter kampen.

* Forlænget karantæne i alvorlige tilfælde.

Fremover skal politiet kunne give op til fire års karantæne i alvorlige tilfælde mod to år i dag.

Politiet skal, som det også er tilfældet i dag, have mulighed for at forlænge karantænen med op til et halvt år. Det kan ske, hvis der er begrundet mistanke om, at en person har overtrådt sin karantæne.

* Højere straf for overtrædelse af generelle karantæner.

Hvis man i dag overtræder en generel karantæne, får man som udgangspunkt en bøde. Der er stor forskel på strafniveauet ved overtrædelse af generelle karantæner.

Fremover skal det medføre en bøde på 5000 kroner, hvis man overtræder en generel karantæne første gang.

Andengangsovertrædelser skal i fremtiden straffes med ubetinget fængsel i ti dage.

* Krav om konkrete beredskabsplaner.

Fodboldklubberne har i dag generelle beredskabsplaner for stadioner. Fremover skal politiet kunne stille krav om, at kampe med særlig risiko for uro får særlige beredskabsplaner. Politiet skal godkende disse planer og kan nedlægge forbud mod afvikling af kampe, hvis ikke planerne er tilfredsstillende.

Kilder: Justitsministeriet/Folketinget.

/ritzau/