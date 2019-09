FAKTA: Forsvaret bruger flittigt Kangerlussuaq Lufthavn

Forsvarets opgaver i arktis-området bliver større, og derfor er lufthavnen i Kangerlussuaq vigtig for Danmark.

Forsvaret kan fortsat bruge lufthavnen i Kangerlussuaq i Grønland efter 2023.

Det står klart, efter at forsvarsminister Trine Bramsen (S) onsdag har underskrevet en principaftale, efter tvivl om hvorvidt lufthavnen ville blive lukket.

Nye civile lufthavne er på vej i Grønland, og derfor opstod tvivlen om fremtiden for lufthavnen i Kangerlussuaq.

Trine Bramsen forklarer, at Forsvarets opgaver bliver større i området, og uden lufthavnen vil Danmark ikke have de bedste forudsætninger for overvågning, suverænitetshævdelse og eftersøgnings- og redningstjeneste.

Herunder følger fakta om lufthavnen:

* Forsvaret bruger hyppigt Kangerlussuaq Lufthavn ved patruljering og territorialhævdelse af de grønlandske grænser.

*Lufthavnen bruges også til transport af udstyr og mandskab til de militære installationer i Grønland.

* Desuden bruges Kangerlussuaq til færgeflyvninger både af det danske flyvevåben og Nato-partnere - især USA.

* I 2016 havde Det Danske Flyvevåben 255 operationer (landing eller start) i lufthavnen.

* Det amerikanske luftvåben havde 278 operationer.

* De militære flyvninger svarer nogenlunde til antallet af de civile flyvninger over Atlanten.

* Forsvaret betaler ikke start- og passagerafgifter. Til gengæld betales halvdelen af åbningstaksterne uden for normal åbningstid.

* Desuden betaler Forsvaret 6,4 millioner kroner direkte til Landskassen og Mittarfeqarfiit - Grønlands Lufthavne - for brugen af lufthavnen.

Kilde: Rapporten "Fem Scenarier vedrørende Kangerlussuaqs fremtid" fra Grønlands Selvstyre, juni 2018.

