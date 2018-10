FAKTA: Forvaltningsplan sikrer kompensation for ulveangreb

Det er ikke lykkedes Vildtforvaltningsrådet at nå til enighed om revision af forvaltningsplan for ulv.

Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver regeringen om jagt og vildtforvaltning, kan ikke enes om en revision af forvaltningsplanen for ulv.

Det er blandt andet definition af begrebet problemulv og fremtidig regulering af ulv, som deler vandene.

Her kan du læse om den genindvandrede ulv og forvaltningsplanen, der sætter rammen for håndtering af ulv i Danmark.

* Ulven er fredet som følge af EU's habitatdirektiv.

* Det er ifølge loven forbudt eksempelvis at jage eller indfange ulve.

* Danmark har siden 2014 haft en forvaltningsplan, der blandt andet sikrer kompensation til landmænd, der mister dyr efter ulveangreb.

* Antallet af dokumenterede ulveangreb på husdyr har været stigende fra 11 i 2013 til 24 i 2017. I de første seks måneder af 2018 blev der registreret 22 dokumenterede ulveangreb.

* I 2012 blev der fundet en død ulv i Nationalpark Thy, og man konkluderede, at ulven var genindvandret til Danmark efter næsten 200 års fravær.

* Siden er der observeret ulve og indsamlet dna-spor fra ulv i det meste af Jylland.

* I 2017 slog et ulvepar sig ned ved Ulfborg, hvor parret fik op til otte hvalpe.

* En af disse hvalpe blev skudt 16. april 2018.

* En 66-årig mand blev 28. september 2018 idømt 40 dages betinget fængsel for at have skudt denne ulv.

* Eksperter anslår, at der aktuelt er mellem seks og syv ulve i Jylland.

* De fordeler sig således:

- Parret ved Ulfborg i Vestjylland med tre tilbageværende hvalpe fra sidste år.

- En omstrejfende enlig hanulv i Nordjylland.

- En ulv, som gentagne gange er set på Norddjursland.

Kilder: Miljøstyrelsen, Aarhus Universitet, Naturhistorisk Museum Aarhus.

/ritzau/