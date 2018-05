FAKTA: Fraværstal bekymrer minister

Stikprøveundersøgelse viser, at det gennemsnitlige fravær ligger på 15 procent blandt gymnasie- og hf-elever.

To stikprøveundersøgelser af fraværet blandt gymnasie- og hf-elever har vakt bekymring i Undervisningsministeriet.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil blandt andet ensrette skolernes systemer for registrering af fravær.

Og hun vil indskærpe, at gymnasierne skal vurdere, om eleverne er så meget væk, at de reelt set er inaktive og dermed i sidste ende skal have frataget deres SU.

Her kan du læse om de tal, der har gjort ministeren bekymret:

* Den første stikprøve indeholder data fra 18 almene gymnasier og 15 hf-institutioner. I alt omfatter den 13.700 gymnasieelever og 2350 hf-elever. Det svarer til cirka 15 procent af eleverne.

* Den anden stikprøve omfatter 13 VUC-institutioner med 3400 elever.

* Stikprøverne viser, at det gennemsnitlige fravær ligger på 15 procent.

* I det almene gymnasie (kaldet stx) ligger det på 9 procent. Men det fremgår også, at der på hf går elever med et fravær på 21 procent og et skriftligt fravær (altså manglende aflevering af opgaver) på 29 procent.

Kilde: Undervisningsministeriet.

/ritzau/