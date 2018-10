FAKTA: Fremdriftsreform skal få studerende hurtigere igennem

Frafald på universiteter er steget, siden fremdriftsreformen blev indført i 2014. I dag falder 35 procent fra.

Siden fremdriftsreformen, der har som mål at reducere forsinkelser for universitetsuddannelser, blev indført i 2014, er frafaldet på universiteterne steget markant.

I 2014 faldt 29 procent af de studerende fra, mens tallet sidste år var steget til mere end 35 procent. Det viser et notat fra Uddannelses- og Forskningsministeriet ifølge Information.

Universitetsrektorer, studerende og eksperter ser fremdriftsreformen som en af de vigtige årsager til det høje frafald.

Her kan du læse mere om reformen:

* Reformen blev indført i 2013 og trådte i kraft i 2014.

* Reformens stillede krav til universiteterne om, at universiteterne skal reducere den gennemsnitlige studieoverskridelse med 4,3 måneder frem mod 2020 i forhold til 2011.

* Reformen blev indført af den daværende SRSF-regering med opbakning fra Venstre og Det Konservative Folkeparti.

* Der blev blandt andet indført krav om, at de studerende skulle tilmelde sig fag, så de kunne nå 60 ECTS-point om året.

* I 2015 lempede Venstreregeringen sammen med S, R, SF og K nogle af reglerne for reformen. Kravet om ECTS-point blev fjernet.

* Universiteterne fik selv mulighed for at fastsætte studietidsregler fra og med studieåret 2016/2017.

* Flere universiteter har indført et krav om, at de studerende skal bestå minimum 45 ECTS-point per studieår.

* Fra 2011 til 2017 er den gennemsnitlige studietid reduceret med 6,5 måneder. Dermed er fremdriftsreformens mål nået før tid.

