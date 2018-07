Fakta: Gasledningen Baltic Pipe

* Gasrørledningen Baltic Pipe skal transportere naturgas fra norske felter i Nordsøen til Danmark og Polen. Linjeføringen går via Jylland, Fyn, Sjælland og derefter Østersøen til Polen.

* Ruten skal gå gennem 13 kommuner.

* Et af udeståenderne er placeringen af en stor kompressorstation, som skal kunne pumpe gassen til Polen. Energinet foreslår Næstved Kommune.

* Efter første høring om linjeføringen fremlægger Energinet primo 2019 et revideret ruteforslag.

* Herefter følger en høringsperiode på otte uger. Arbejdet går i gang i 2020 og ventes afsluttet i 2022.

* Den samlede pris anslås til 12-16 milliarder kroner. Polen betaler halvdelen og skal desuden betale afgift for at bruge de danske rør.

* EU yder også tilskud til projektet, der sænker Europas afhængighed af russisk gas.

* Udenrigsministeriet forhandler med Polen om grænsedragning i et omstridt havområde mellem de to lande i Østersøen. Det får betydning for Baltic Pipes linjeføring.

Kilder: Det statslige transmissionsselskab Energinet.

/ritzau/