FAKTA: Genåbningsforhandlinger fortsætter efter Israelstur

Anden uge af politiske forhandlinger om genåbninger er gået i gang. Ser her, hvornår partier er indkaldt.

20. februar fortalte Sundhedsministeriet, at man efter den 24. ville indkalde Folketingets partier til "drøftelser om at lægge en samlet plan for udfasning af restriktioner hen over de næste måneder."

I sidste uge startede forhandlingerne med Venstre, Dansk Folkeparti og SF. Efter statsministerens rejse til Israel fortsætter forhandlingerne i denne uge.

Læs her tidsplanen for forhandlingerne med partierne:

* Mandag 8. marts:

Liberal Alliance - 10:45.

Alternativet - 11:45.

* Tirsdag 9. marts:

De Radikale - 13:30.

* Onsdag 10. marts:

De Konservative.

Nye Borgerlige (Ifølge tidligere tidsplan)

Enhedslisten - 11:30.

Kilder: Partierne selv.

/ritzau/