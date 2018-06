FAKTA: Gode råd til en problemfri bilferie i udlandet

Der kan opstå mange små og større problemer, når man tager bilen sydpå i sommerferien.

Mange danskere foretrækker at tage bilen, når de skal på sommerferie i Europa. Uanset hvor turen går hen, og hvornår du skal afsted, er der en række ting, du bør huske til bilen, inden du krydser grænsen.

Her følger flere gode råd fra forsikringsselskabet Topdanmark:

* Husk advarselstrekant og veste.

I mange lande er det ikke nok at have en advarselstrekant i bilen, som man skal bruge, hvis bilen er havareret. Det er også et lovkrav, at man har sikkerhedsveste i bilen til alle passagerer.

* Husk at betale afgift hjemmefra og sæt mærkat i bilen.

Flere og flere lande kræver, at du betaler en afgift for at køre på motorveje, og i nogle tilfælde skal du også betale en afgift for at køre ind i visse byer - eksempelvis hvis du kører i en dieselbil.

* Kend landenes forskellige regler for eksempelvis overhaling og børns placering i bilen.

I alle lande gælder det, at man skal overholde fartgrænsen, og at man ikke må bruge håndholdt telefon under kørslen. Man når generelt langt ved at overholde de regler, der gælder som bilist i Danmark.

* Husk appen, der viser SOS, hvor du holder, hvis bilen går i stykker

Danskere, der tager bilen på ferie i udlandet, kan downloade en app fra SOS, der gør det nemt at kontakte SOS International, hvis bilen går i stykker et sted i Europa. Bilejere, der er kunde i forsikringsselskaber, der samarbejder med SOS, vil få udgiften dækket på bilens kaskoforsikring.

* Sørg for, at bilen fungerer optimalt før rejsen.

Få mekanikeren til at tjekke motorolien, bremserne og batteriet. Sørg for, at dine dæk har det rette dæktryk, og at de ikke er slidte. Få tjekket at airconditionanlægget er klar til turen. Få også udskiftet vinduesviskerne og fyld sprinklervæske på.

Kilder: Topdanmark

/ritzau/