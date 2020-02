FAKTA: Greco holder øje med forebyggelse af korruption

Danmark følger ikke anbefalinger fra Greco, som er et mellemstatsligt samarbejde til bekæmpelse af korruption.

Onsdag fremlægger Greco - Europarådets organ til bekæmpelse af korruption - en rapport om forebyggelse af korruption hos danske folketingsmedlemmer.

Her fremgår det, at Danmark igen ikke følger de anbefalinger, som Greco har fremført i flere år.

* Greco, som på dansk står for "Gruppen af stater mod korruption", er nedsat af Europarådet.

* Greco behandler ikke individuelle tilfælde af korruption, men overvåger udviklingen i medlemslandenes arbejde med at forebygge og bekæmpe korruption.

* Greco blev oprettet, fordi Europarådet anerkendte et behov for at bekæmpe korruption på europæisk niveau.

* Der var 17 medlemslande i Greco, da det blev oprettet i 1999.

* I dag er der 49 medlemslande inklusive USA.

* Greco kan omfatte stater, der ikke er medlemmer af Europarådet på grund af en udvidet aftale.

* Greco holder årligt fire plenarmøder, hvor medlemslandene drøfter og vedtager landerapporter. Hvert medlemsland vælger to delegerede, herunder en delegationsleder.

* Evalueringsrapporter bliver til i samarbejde med medlemslandet. Der samles data, som faktatjekkes, og der foretages et besøg - både hos regeringsaktører og aktører uden for regeringen.

* Medlemslandet har mulighed for at rette fejl eller misforståelser, og landet beslutter, om en rapport skal gøres offentlig eller ej.

Kilde: Europarådet

/ritzau/